عام / نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان يغادر جدة
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
غادر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان آغامورادوف بورلي ، جدة اليوم ، عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي ، ومندوب عن المراسم الملكية .
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17:53ت م
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