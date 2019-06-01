جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان آغامورادوف بورلي ، جدة اليوم ، عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .وكان في وداع معاليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //17:53ت م0138