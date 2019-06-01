الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسشهدت منطقة الباحة وعدد من المحافظات التابعة لها أمس, مهرجان "القريص الشعبي" الذي يعد من أهم العادات الشعبية الرمضانية, حيث ينتشر الأطفال على شكل جماعات في الحارة وخلالها يتجولون على بيوت الجيران في حيهم والأحياء الأخرى المجاورة، يجمعون خلالها المكسرات.ويستعد الأهالي إلى الإعداد والتجهيز لهذه المناسبة التي يتم الاحتفال بها اعتباراً من أخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، وأبطال مهرجان "القريص الشعبي" هم الأطفال الذين يجوبون الشوارع والأزقة القديمة والأحياء الجديدة مبتهجين بقدوم عيد الفطر المبارك, ويلبسون الملابس الجديدة التي تُخاط وتجهز لهم خصيصاً لهذه المناسبة.// انتهى //17:57ت م0139