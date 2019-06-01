المدينة المنورة 27 رمضان 1440هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واسفاضت مشاعر زائرات معرض السيرة النبوية بالمدينة المنورة عند تجولهن في جنبات وأقسام المعرض المقام شرق مسجد قباء بالمدينة المنورة ممزوجة بالسعادة لما يحتويه من تقنيات مبهرة ومجسمات ولوحات مضيئة وشاشات تفاعلية لسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في المرحلتين: المكية والمدنية، منذ ولادته حتى وفاته.وأعربت الزائرة حليمة من السودان عن سعادتها الغامرة بتواجدها في طيبة الطيبة في هذا الشهر الفضيل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه وكذلك زيارة معرض السيرة النبوية الذي يحتوي على تقنيات مبهرة ومجسمات ولوحات مضيئة وشاشات تفاعلية لسيرة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في المرحلتين: المكية والمدنية، منذ ولادته وحتى وفاته، مشيدة بالتقنيات الحديثة التي وفرتها إدارة المعرض، سائلة الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - لكل ما يقدمونه لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار من خدمات جليلة يشهد لها القاصي والداني.وتشاطرها الرأي الزائرة هنداية من المغرب قائلة: إني أزور المدينة المنورة دوما وفي كل مرة ألمس تطورات جديدة وخدمات كبيرة تساعد الزوار على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، مشيدة بما يضمه معرض السيرة النبوية من تقنيات حديثة توضح حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة تجعلنا نتعايش مع هذه السيرة العظيمة من خلال المجسم والشاشات التفاعلية الرائعة التي توضح طريق الهجرة الذي سلكه خير الأنام عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مقدمة شكرها للقائمين على المعرض وداعية الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها وشعبها على كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.كما أشادت عدة زائرات من الأردن بما يحتويه معرض السيرة النبوية الذي يهدف إلى إطلاع الزوار على تفاصيل حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الكثير من اللوحات التعريفية التي تتناول جوانب عدة عن حياة الرسول الكريم منذ ولادته ونسبه الشريف وصفاته الخَلْقِيَّة والخُلُقِيَّة وعلاقته مع ربه ومع أهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم.أما الزائرة سلمى بسيوني من مصر قالت: أحمد الله تعالى أن مكني من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المعرض الذي أبهرنتي جدًا طريقة عرضه وتقنياته الرائعة جدًا جدًا لا سيما المجسم الذي يوضح بناء المسجد النبوي ومنزله وحجراته وكذلك مجسم للمدينة النبوية في زمن الرسول الكريم إلى جانب الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن بعثته وهجرته التي غيرت مجرى التاريخ بالإضافة إلى ما يحتويه المعرض من عروض متعددة تجسد سيرة الرسول الكريم ومعلومات عن أمهات المؤمنين وحياتهن معه وما نقلنه من الأحاديث عنه، بارك الله في كل يد عملت ووجهت في هذا المعرض العظيم.بدروها قدمت الزائرة أحلام من دولة الكويت شكرها الجزيل للقائمين على المعرض الذين أبدعوا حقيقة في تنظيم اللوحات التعريفية عن الرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وهجرته وبعثته وعلاقته مع أهل بيته وأصحابه وأسماء زوجاته وبناته وأبنائه وتعامله مع المسلمين وغير المسلمين إلى جانب المجسمات التي توضح موقع منزل الرسول الكريم وموقع مسجده وأيضًا مواقع الغزوات.//انتهى//18:08ت م0140