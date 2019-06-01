الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسقام موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة في رمضان لمملكة تايلند الشيخ خالد نجمي, بجولة دعوية لولاية نون تابوري التي تبعد قرابة 100 كيلو عن العاصمة التايلندية بانكوك, شملت المساجد وتنفيذ بعض برامج الوزارة في تلك الولاية، ورافقه في جولته الفريق الإعلامي بوزارة الشؤون الإسلامية يتقدمهم رئيس قسم الإعلام الأستاذ عبدالله العنزي, وعدد من المصورين والإعلاميين.وأسهمت الجولة بزيارة المسجد التاريخي دار السلام الذي يزيد عمره الإنشائي على 150 سنة, ويتبع لأكثر من 500 مصلٍ حيث تم الالتقاء بالإمام وجماعة المسجد من المصلين وسكان المنطقة, وتم من خلالها تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور وتقديم الدعم المادي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.فيما شملت الجولة زيارة مسجد إقامة الإسلام الذي أنشئ قبل 80 عاماً ويتبع لـ300 مصلٍ, ومسجد نور السعادة الذي يبلغ عمره الإنشائي أكثر من 100 سنة, ويتسع لأكثر من 350 من المصلين, حيث استقبل الوفد إمام وخطيب الجامع وعدد من المصلين الذين نوهوا بدور المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين, ونشر مفهوم الوسطية والاعتدال في العالم.وجاءت المحطة الأخيرة من الجولة بزيارة مسجد جمال الدين الذي يقع بوسط مزارع الأرز, الذي يعد من المساجد التاريخية الكبيرة يعود إنشائه لأكثر من 90 عاماً يتسع لـ4000 مصلٍ, حيث التقى موفد الوزارة الشيخ النجمي والفريق الإعلامي عدداً من المصلين يتقدمهم إمام المسجد الذي بدورهم أشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في الخارج من برنامج الإمامة ومشروع التفطير وغيرها من البرامج.// انتهى //18:17ت م0142