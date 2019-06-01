الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسنفّذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة, مشروع إفطار لأكثر من 13 ألف صائم خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك.وأبان أمين عام جمعية البر بالمحافظة محمد بن سفر الغامدي, أن المشروع يُقام بجوار جامع حمارس، وتتخلله حزمة من البرامج التوعوية والدروس بتعاون مع المكتب التعاوني بالمحافظة, وتوزيع العديد من المطبوعات التوعوية, داعيًا أفراد ومؤسسات المجتمع إلى الإسهام في دعم المشروع.// انتهى //18:17ت م0143