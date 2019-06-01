نجران27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة.وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القمم الثلاث جاءت لتضع الحلول لما تمر به المنطقة العربية والإسلامية من محاولات لزعزعت استقرارها وتقويض جهودها في تحقيق السلم والأمن العالمي لشعوبها ،الأمر الذي دفع قيادة المملكة العربية السعودية للدعوة لعقد القمم للعمل على تعزيز الأمن وإرساء قواعد الاستقرار لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية والإسلامية من ارساء السلام والأمان.وقال سموه : إن انعقاد هذه القمم في مكة المكرمة التي هي قبلة المسلمين ومهبط الوحي يعكس مكانة المملكة الريادية والإسلامية،وما تتحمله على عاتقها من خدمة الأمتين العربية والإسلامية بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين،وسمو ولي عهده-حفظهما الله-التي لم تذخر جهداً لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وعمارتها،و تعمل على تبني القضايا العربية والإسلامية في المحافل العالمية والدولية من منطلق مكانتها الإسلامية والعربية.ودعا سموه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما .//انتهى//18:25ت م0144