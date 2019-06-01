المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسزار فخامة الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية اليوم, المسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث أدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صل الله عليه وسلم-, وصاحبيّه - رضوان الله عليهما -.وكان في استقبال فخامته عند المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي المكلف الدكتور محمد بن أحمد الخضيري, وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, ومندوب من مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة, وعدد من المسؤولين.// انتهى //18:27ت م0145