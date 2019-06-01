الطائف 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأسهمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمحافظة الطائف في إطلاق سراح 16 نزيلاً بالسجن العام بالمحافظة, بعدما دفعت المديونيات المترتبة عليهم.وبينت اللجنة أن السداد جاء عن طريق دعم للمبادرات الكريمة وتعزيز دور التكافل والترابط بين أفراد المجتمع, داعياً رجال الأعمال وأهالي المحافظة للمساهمة في تحقيق أهداف ورسالة تراحم.// انتهى //19:31ت م0149