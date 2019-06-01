الدوادمي 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبجادية مشروع العمرة الرمضانية الذي يقيمه المكتب كل عام، حيث سير المكتب خلال شهر رمضان 45 رحلة استفاد منها 2181 معتمراً من مختلف الجنسيات.ويشتمل مشروع العمرة الرمضانية على برنامج علمي ودعوي، ويقوم المكتب بتأمين كافة مستلزمات الرحلة من وجبات غذائية وتوفير دعاة أثناء الرحلة لشرح صفة العمرة، إضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية.يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البجادية يقوم بجهود مكثفة ومتواصلة لخدمة الجالية المسلمة والإسهام في ترسيخ العقيدةالصحيحة عند المسلمين الجدد وتعليمهم أمور دينهم، وتسهيل أداء مناسكهم وعباداتهم.// انتهى //19:35ت م0153