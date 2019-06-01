مكة المكرمة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.من جهتها كثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب وتوفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار.// انتهى //19:35ت م0155