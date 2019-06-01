تبوك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واستنطلق فعاليات مهرجان محافظة حقل "صيفك على كيفك" يوم الخميس القادم، بحضور محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي، وذلك في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري بمدينة حقل، ويستمر خمسة عشر يوماً.وأوضح أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر بن طلال أبو العز، أن الفعاليات سيتم تدشينها بأوبريت وطني بعنوان "كلنا سلمان"، إضافةً إلى تنظيم عدد من المناشط المتنوعة التي تستهدف جميع أفراد المجتمع سواء من أهل محافظة حقل أو من الزائرين والسائحين.وأفاد أبو العز بأن المهرجان سيضم عدداً من الأجنحة الخاصة بمشاركة الإدارات الحكومية وأركاناً للأسر المنتجة، ومشاركة للفرق الشعبية، كما سيتم تنظيم مسرح للطفل، وإقامة المسابقات الثقافية المتنوعة وفرقة براعم بنات حقل، وعروض القوة، وعروض للحيوانات المفترسة، وفقرات شعبية، إضافةً إلى الألعاب البحرية على شاطئ الوصل جنوب مدينة حقل.// انتهى //19:36ت م0156