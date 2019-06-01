المدينة المنورة 27 رمضان 1440هـ الموافق 1 يونيو2019م واسوزعت قافلة أبناء الشهداء في المدينة المنورة بالتعاون مع الرئاسة العامة لشئون ‫المسجد النبوي أكثر من 500 وجبة إفطار رمضانية على زوار المسجد النبوي الشريف صدقة جارية على روح الشهداء الذين فقدوا حياتهم دفاعاً عن وطنهم الغالي .أقيمت السفرة في ساحة المسجد النبوي تحت شعار " شهداؤنا في ذاكرتنا " وذلك تكريما لأبناء الشهداء وصدقة جارية لأبائهم ، فيما أقيمت سفرة أخرى للجنود البواسل الذين يرابطون دفاعا على حدوده وزودا عن كرامته ، وذلك عقب النجاح التي تحقق للسفرة الكبيرة التي جرت في الحرم المكي الشريف ومحافظة الخرمة وسط أجواء من روحانية بالتزامن مع الأيام الأخيرة للشهر الفضيل .وشارك في توزيع الوجبة الرمضانية عدد من المتطوعين أحدهم لم يتجاوز 6 سنوات في حين كان أكبرهم عمره 17 عاماً حيث قاموا بتوزيع الإفطار مع القافلة لتعليم النشء الاعمال التطوعية وإيصال رسالة لأبناء الشهداء بالاهتمام بالعمل التطوعي الذي يعد أحد مرتكزات العمل الخيري ، فيما تنافست أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة على خدمة أبناء الشهداء برد الجميل لهم نظير التضحيات الكبيرة التي قدمها أباءهم حباً للوطن ودفاعاً عن ترابه .يذكر أن قافلة أبناء الشهداء نظمت خلال شهر رمضان المبارك اهذا العام 1440هـ مجموعة من الفعاليات الممتدة بدأت من جدة ووصلت إلى مكة المكرمة ثم الخرمة وصولا إلى المدينة المنورة بهدف تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال القطاعات العسكرية وتكريماً لأسر الشهداء والمصابين والمرابطين منهم ومشاركة أسرهم وذويهم وتنشئة أبناءهم على قيم التضحية والانتماء لهذا الوطن الغالي .// انتهى //19:41ت م0160