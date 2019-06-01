الفويلق 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساستعدت بلدية مركز الفويلق لتجهيز مصليات العيد، وتزيين الشوارع والميادين والساحات والحدائق، وإنارة الشوارع بالإنارة التجميلية بمركز الفويلق والمراكز التابعة لخدمات البلدية.وأكد رئيس بلدية الفويلق المهندس عبدالله شالح الحزيمي، أن الاستعدادات تمت لاستقبال أهالي الفويلق والزوار ورسم أجواء جميلة للعيد، كما تم تجهيز المصليات للعيد والحدائق العامة والمنتزهات, كما تواصل الفرق الميدانية جهودها في تزيين الطرق والشوارع الرئيسية بالإنارة التجميلية.ويتخلل أيام العيد عدد من الفعاليات لمدة ثلاث أيام ابتداء من ثالث أيام العيد، بفرق ترفيهية وألعاب أطفال وتوزيع هدايا العيد بمنتزه الفويلق العام، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالفويلق.// انتهى //19:44ت م0161