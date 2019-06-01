القطيف 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأعدّه : خالد السنان - تصوير: كفاح الخليفةنظّم نادي السلام بالعوامية والهيئة العامة للرياضة بمشاركة بلدية محافظة القطيف والشرطة والمرور والدفاع المدني والهلال الأحمر وعدد من الجهات الحكومية، مساء أمس الجمعة مهرجان وسط العوامية للدرجات النارية السنوي الأول في محافظة القطيف.وشهد المهرجان الذي وثقته عدسة وكالة الأنباء السعودية مسيرة استعراضية لمدة ساعتين ونصف بمشاركة أكثر من 60 فريقاً، من المملكة العربية والسعودية ومن دول الخليج العربي الشقيقة مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، حيث انطلقت من كورنيش الناصرة بالقطيف مرورا بطريق أحد ثم إلى كبري بلدة الأوجام ثم كبري مدينة صفوى واختتمت في جولة على مشروع وسط العوامية.وحظى المهرجان الذي شاركت فيه أكثر من 550 دراجة نارية بمتابعة وحضور عدد من الشخصيات المسؤولة والمجتمعية من داخل وخارج العوامية، وصاحبه تقديم برنامج وفقرات مميزة أخرى، منها؛ ركن بعنوان (بينس) خاص لبيع الطوابع التي تلصق على الملابس الرياضية للدراجين، وركن “بايك شو” الذي يقدم عرضًا مميزًا لدراجات فاخرة كلاسيكية مزودة بالإكسسوارات، وعرض دراجات (سلينق شوت) بثلاث إطارات، وسيارات كلاسيكية قديمة.واختتم المهرجان بتكريم الدراجين والمشاركين والداعمين من الجهات الحكومية والأهلية والرعاة الإعلاميين بينهم وكالة الأنباء السعودية.// انتهى //20:16ت م0165