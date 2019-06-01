عام / سمو الأمير خالد الفيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسم أهالي المنطقة , أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث.
وقال سموه " أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن".
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20:21ت م
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