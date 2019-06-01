جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسم أهالي المنطقة , أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث.وقال سموه " أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن".// انتهى //20:21ت م0166