أديس أبابا 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسقدم السفير سامي بن جميل عبدالله اليوم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا سهلي ورق زودي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين ومفوضاً للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.ونقل لفخامتها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ وأمنيات القيادة الكريمة لجمهورية إثيوبيا وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.من جانبها عبّرت فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا عن سعادتها بما وصلت إليه العلاقات الإثيوبية السعودية وتقديرها وشكرها لما قدمته المملكة من مساعدات لإثيوبيا، وتطلعت فخامتها لمزيد من دعم وتقوية العلاقات بين البلدين مستقبلاً، كما رحبت برجال الأعمال والمستثمرين السعوديين للاستثمار في فرص الاستثمار الكبيرة المتوفرة بالدولة، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم اللازم للسفير السعودي للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.فيما أكد السفير سامي بن جميل لفخامة رئيسة إثيوبيا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز وتطوير علاقات المملكة بإثيوبيا بشكل مثمر يعود بالفائدة على البلدين.حضر هذه المناسبة عدد من أعضاء السفارة وموظفو وزارة الخارجية الإثيوبية.// انتهى //20:23ت م0167