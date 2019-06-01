سكاكا 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاثة (الخليجية والعربية والإسلامية ) التي عقدت بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة.وأكد سموه أن القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين دعا لعقدهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – , وانعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة ولبى لها قادة وزعماء الأمتين العربية والإسلامية ، جاءت ليقينه حفظه الله بتوحيد الكلمة ووحدة الصف لدحر الشر وإحقاق الحق .وأضاف سموه أن المملكة في ذلك أكدت دورها الريادي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودعم قضاياها وفي مقدمتها قضية المسلمين الأولى " القضية الفلسطينية"، ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية .ونوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بنتائج القمم الثلاث التي أدانت الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقه.ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظ لبلادنا ادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله" وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.//انتهى//20:25ت م0168