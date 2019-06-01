الأمم المتحدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في السودان، مشددًا على أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير.ورحب انطونيو غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، بالتقدم الذي أحرزته الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بالمؤسسات الانتقالية، في إشارة إلى البيان الذي اعتمده مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه يوم الاثنين 27 مايو.وطالب الأمين العام الأطراف إلى استئناف وإكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، في أقرب وقت ممكن، وعلى النحو الذي طلبه الاتحاد الأفريقي، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية، واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم.// انتهى //20:48ت م0169