الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 1 يونيو 2019 م واسهطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت اجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، واجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والقرى والعقيق والمخواه وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، ومنتزهات رغدان ، والحسام ، والامير مشاري ،وشهبه ،والثروه الوطني ، وموطف ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع , سالت على اثرها العديد من الاودية والشعاب وارتوت الارض .جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //20:54ت م0172