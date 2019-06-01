تبوك 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسبدأت الجمعية الخيرية بمحافظة حقل في استقبال زكاة الفطر لهذا العام، لتوزيعها على المستفيدين في موعدها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فرج بن نصار العمراني، أنه سيتم البدء في توزيعها على المستفيدين اعتباراً من يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك وستستمر إلى ما قبل صلاة العيد، مفيداً أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر وزكاة المال في مقرها في بمدينة حقل من الساعة العاشرة مساءً، وحتى منتصف الليل.وأكد العمراني أن توزيع الزكاة يتم من خلال فريق العمل بالجمعية، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية التابعة للجمعية، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمال.// انتهى //20:55ت م0173