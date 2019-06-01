الليث 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها شملت " غميقة, وجدم, والشواق, والوسقة, وسلم الزواهر, وحفار, والغالة, وبني يزيد, والماء الحار, والمجيرمة, وميقات يلملم, والسعدية, وطفيل, وسلبه, وذنباء, وصوانة, وعدد من القرى والهجر "،سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:00ت م0175