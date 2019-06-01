إسلام آباد 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسنوهت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة واهتمامه الكبير بقضايا المسلمين.جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس جمعية أهل الحديث المركزية عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الشيخ ساجد مير، الذي أشاد بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - في أعمال قمة مكة المكرمة وتأكيده على حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعنايته بالقضية الفلسطينية وأنها تمثلُ الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، وأنها محور اهتمامه حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.وأشاد البيان بكلمات قادة الدول الإسلامية والعربية التي دلت على تلاحم قادة المسلمين والتي أكدوا فيها أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية في العالم، فهي قبلة الإسلام والمسلمين وراعية الوسطية والاعتدال ونشر التسامح والحوار والتعايش، ولا يمكن لأي من كان أن يؤثر أو يزعزع أمن المملكة فهي في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين يكنون لها الحب والتأييد والنصرة والمؤازرة والدفاع عنها.وأكد البيان أن الأعمال الإرهابية لا تستهدف المملكة ومنطقة الخليج فحسب، بل تستهدف أمن المنطقة بأسرها، وأن العالم الإسلامي لن يسمح لميليشيا الحوثي الإرهابية العبث بأمن واستقرار المنطقة بالأعمال التخريبية.// انتهى //21:01ت م0177