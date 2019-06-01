الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .ونوه معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالإرادة الحكيمة وتقدير الظروف الدقيقة التي تجلت في المكان الأول للمسلمين وقبلتهم والشهر الفضيل في عبادتهم اهتماماً وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مصالح الامتين الاسلامية والعربية وتجسيداً لمكانة وريادة المملكة دولياً .وبين أن المملكة منذ نشأتها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه ـ جهودها عامة بالسلم والسلام ونشر الأمن والأطمئنان من هنا كان المنهج راسخ والدور الرائد .وفي ختام تصريحه دعا معاليه الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ويديم عز قيادتها ذخراً للأسلام والمسلمين .// انتهى //21:53ت م0181