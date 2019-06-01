طرابلس 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسلقي شخصان مصرعهما إثر هجوم مسلح على مندوبي لجنة محلية لتوزيع السيولة النقدية.وأعلن المجلس البلدي في سبها أن سطوًا مسلحًا على مندوبي لجنة توزيع السيولة النقدية التابعة للمجلس المحلي الجديد أسفر عن مقتل شخصين وسرقة السيولة المخصصة لمصارف المحلة لتوزيعها على المواطنين.وقال المجلس البلدي بسبها في بيان مقتضب: إن الحادث وقع قرب جزيرة عبد الكافي، والقتيلان هما حامد البدوي ومحمد عبد العالي، عضوا لجنة توزيع السيولة بالمجلس الجديد.// انتهى //22:02ت م0183