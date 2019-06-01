جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ ، ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //22:31ت م0185