عام / فخامة رئيس دولة فلسطين يغادر جدة
السبت 1440/9/27 هـ الموافق 2019/06/01 م واس
جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ ، ومندوب عن المراسم الملكية .
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22:31ت م
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