الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسيحتضن مركز الملك سلمان الاجتماعي العديد من الفعاليات المتنوعة الموجهة للمرأة والطفل، بتنظيم من أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك لهذا العام.ويستضيف المركز خلال أيام العيد الثلاثة المهرجان النسائي والمسرحية النسائية الكوميدية "المصرقعة"، ومسرحية الأطفال "براعم نت"، إلى جانب فعاليات الرسم على الوجه، والرسم الحر والتلوين، ونقش الحناء، والمشغولات اليدوية.وتشهد فعاليات موسم العيد في مركز الملك سلمان مشاركة عدد من الجمعيات الإنسانية التي ستعرّف الزوار بخدماتها وأنشطتها المجتمعية، إضافة إلى مشاركة سفارات دبلوماسية بعروض فلكلورية مستوحاة من بلدانهم، وذلك من الساعة 5,30 مساءً وحتى 11 ليلاً.وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: "حرصت الأمانة على توفير فعاليات موجهة للمرأة والطفل تراعي جانب الخصوصيّة، لذا تنظم الأمانة في مركز الملك سلمان الاجتماعي هذا التنوع في الفعاليات تلبية لرغبة مختلف شرائح المجتمع وبأجواء احتفالية تنسجم مع موسم العيد".وتأتي فعاليات مركز الملك سلمان الاجتماعي ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، حيث يبلغ إجمالي الفعاليات 220 فعالية موزعة على 30 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض.// انتهى //23:54ت م0197