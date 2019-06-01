المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق01 يونيو 2019 م واستنظم بلدية الحسو بمنطقة المدينة المنورة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ حفل معايدة بمناسبة العيد بعنوان "عيد الحسو" وذلك بحديقة الحسو.ويتضمن الحفل فعاليات متنوعة منها مسابقات تفاعلية ترفيهية وبرامج ذات طابع اجتماعي ابتهاجاً بهذه المناسبة، إضافة إلى فعاليات إنشادية وألعاب هوائية وعروض مسرحية للأطفال إلى جانب العرضة السعودية وعروض وطنية وأوبريت إنشادي ومحاورة شعرية يحييها عدد من الشعراء .كما تتضمن فعاليات الحفل أمسيات شعرية يشارك فيها عدد من أبرز نجوم الشعر الشعبي وذلك بديوانية بلدية الحسو، في حين دعت بلدية الحسو الأهالي والزوار لحفل المعايدة والفعاليات التي وصفتها بأنها تسهم في تعميق الحس الوطني وتجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني مع مثل هذه المناسبات التي تنسجم مع توجهات البلدية في مشاركة شرائح المجتمع كافة في هذه الاحتفالات في بيئة آمنة ووسط حفاوة الكبار والصغار.من جهته أوضح رئيس بلدية الحسو المهندس حسن بن موسى العنزي أن الفعاليات التي ستقام خلال العيد فعاليات متنوعة تواكب جميع شرائح المجتمع حيث كثفت البلدية جهودها من وقت مبكر لتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقا لمتابعة نظافة الأحياء والطرق والشوارع والميادين في الحسو والقرى التابعة لها، إلى جانب وضع العديد من لوحات التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنيا من الجميع الاستمتاع باحتفالية عيد الفطر المبارك والفعاليات المصاحبة له.// انتهى //23:56ت م0198