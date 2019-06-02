ألماتي 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسوزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب الملحق الثقافي السعودي بمدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان وبرعاية من سفارة خادم الحرمين الشريفين في كازاخستان، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور في مختلف محافظات ومدن كازاخستان، وسط ترحيب الشعب الكازاخستاني بجهود المملكة في دعمها ومساندتها المسلمين في العالم كافة .وبلغ عدد التمور التي تم توزيعها أربعة أطنان، حيث نوه المواطنون وعدد من المسؤولين في الدولة ونائب المفتي بالجمهورية ورؤساء بعض الجامعات والجمعيات الاجتماعية ، بالدور الفاعل للمملكة في خدمة المسلمين في جميع دول العالم.وعبر الشعب الكازاخستاني عن ثنائه وشكره للجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً، وأن يسبغ عليها النعم ويديم الأمن والاستقرار.كما أشادوا بالخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الثقافي السعودي في ألماتي، من توزيع المصاحف والإصدرات العلمية في شتى كازاخستان.// انتهى //00:01ت م0199