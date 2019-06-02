عام / رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان يغادر جدة
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
غادر معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ومندوب عن المراسم الملكية .
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