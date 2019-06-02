جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسغادر معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ومندوب عن المراسم الملكية .// انتهى //00:07ت م0202