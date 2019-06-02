الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسيؤدي - بمشيئة الله تعالى - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد، جموع المهنئين بالعيد ، ويتناول معهم طعام الإفطار.وبعد صلاة المغرب يستقبل سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين ، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض .كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.// انتهى //00:11ت م0204