عام / سمو أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويباشر عمله خلال إجازة العيد
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واس
يؤدي - بمشيئة الله تعالى - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد، جموع المهنئين بالعيد ، ويتناول معهم طعام الإفطار.
وبعد صلاة المغرب يستقبل سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين ، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض .
كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
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