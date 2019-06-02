الجبيل 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأنهت الهيئة الملكية بالجبيل استعداداتها لاستقبال الزاور خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام .وتشهد مدينة الجبيل الصناعية خلال هذه الفترة حركة سياحية دؤوبة بتميزها بواحة من المسطحات الخضراء وتكامل فريد في خدماتها .واهتمت الهيئة الملكية في الجبيل بالمتنزهات والشواطئ بما يخدم الترفيه والسياحة بالمدينة التي تعد من أفضل المتنزهات على مستوى المملكة، إذ صُممت بأشكال جميلة ومناسبة لروادها ووفرت لها جميع الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، ومنها خدمة الإنترنت اللاسلكية ودورات المياه ومواقف السيارات والمظلات وأماكن للجلوس وصنابير مياه الشرب وممرات للمشاة وألعاب أطفال وملاعب رياضية، ككرة القدم والطائرة والسلة وألعاب الأطفال الخاصة بذوي الهمم وأجهزة للياقة البدنية في المناطق المفتوحة، إضافة إلى توفير مجموعة من المطاعم والمقاهي المتنوعة ومرسى للقوارب، إضافة إلى تخصيص العديد من المنقذين على طول الشواطىء، ووضع لوحات إرشادية تحذر من السباحة في المناطق العميقة والخطرة ،واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في عملية تنظيف الشواطئ والمتنزهات .يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل شكلت نقلة نوعية في تطوير الشواطئ والمتنزهات البالغ عددها 16 متنزهاً وشاطئاً مطوراً، التي تعد جزءاً أساساً من نظام الأماكن المفتوحة، ووظيفتها الأساسية خلق أجواء ترفيهية للعائلات والزوار مثل شاطئ النخيل ، والفناتير ، ودارين ، ومتنزه القناة المائية ،ومتنزه نجد، علما بأن مدينة الجبيل الصناعية تزخر بالعديد من المرافق السياحية مثل الفنادق فئات 5 نجوم والمجمعات التجارية التي تحتوي على أفضل الماركات العالمية .// انتهى //00:17ت م0205