جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمم العربية والإسلامية والخليجية التي استضافتها المملكة.

وأكد أن هذه القمم تجسد حكمة ورؤية واهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الدائم بتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتوحيد الصف في مواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الإرهابية والأطماع التوسعية، مشيراً إلى أن القمم تأتي امتدادا لنهج وسياسة المملكة الواضحة وحرص قيادتها الحكيمة - حفظها الله - على تعميق التواصل مع رؤساء وزعماء العرب والمسلمين لضمان استقرار المنطقة ودفع العمل المشترك وتحقيق السلام الشامل كخيار عربي إسلامي استراتيجي.

وسأل معاليه، الله تعالى أن يسدد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لكل ما فيه صلاح الإسلام ورفعة الأمتين العربية والإسلامية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة .

// انتهى //

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