الدلم 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واستنظم بلدية محافظة الدلم فعاليات ترفيهية واجتماعية متنوعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك ، ضمن احتفالاتها بالعيد للعام الحالي، بعنوان : "عيد الدلم فرحة".وتنوعت أنشطة بلدية الدلم ، احتفاء بعيد الفطر المبارك، لتناسب جميع أفراد الأسرة، منها برامج مخصصة للنساء وأخرى للأطفال، وحفل رسمي يشمل فن العرضة السعودية، إضافة إلى مشاركات فلكلورية، وإطلاق ألعاب نارية و5000 بالونة، و5000 هدية للأطفال وجوائز قيمة لحضور الفعاليات، بهدف رسم البهجة على محيا سكان المحافظة.وتتضمن الفعاليات في اليوم الأول حفلاً خطابياً رسمياً بحضور محافظ الدلم ثامر بن عبدالله الشتوي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وأوبريتاً والعرضة السعودية، وإطلاق الألعاب النارية التي ستتزين بها سماء الدلم، فيما تشمل فعاليات اليوم الثاني عروضاً تقدمها فرقة بسمات الترفيهية ، وإطلاق الألعاب النارية، وتحتوي فعاليات اليوم الثالث عرضاً لفرقة أمواج الترفيهية ، وإطلاق للألعاب النارية، كما يتضمن الاحتفال خلال الثلاثة أيام عروضاً فلكلورية، ومشاركة من قبل عدد من الفرق الشعبية .وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن بلدية الدلم أكملت استعداداتها للاحتفالات بعيد الفطر المبارك التي ستقام برعاية محافظ الدلم ، وبتنظيم من قبل بلدية الدلم، من خلال برنامج منوع، ينطلق في مساء اليوم الثاني من عيد الفطر، يتضمن حفلاً رسمياً في منتزه الضاحي شرق المحافظة"، لافتاً النظر إلى أن الفعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية، التي تهدف من خلالها البلدية إلى رسم الفرحة على سكان المحافظة.وأضاف أن الفعاليات تأتي ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة التي تجمع أهالي المنطقة على المحبة والتفاعل الاجتماعي، وتحمل عنوان "عيد الدلم فرحة"، وتستهدف جميع أفراد الأسرة، من خلال تخصيصها فعاليات تعني بجميع شرائح المجتمع ، مشيراً إلى أن الفعاليات تحمل طابعاً وطنياً يعزز من حب الوطن في نفوس الحضور، وجانباً اجتماعياً يربط سكان المحافظة بحاضر الدلم وماضيها .// انتهى //00:37ت م0209