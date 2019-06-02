سكاكا 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسنيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، رعى وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، الحفل الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده.وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الشيخ الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، كلمة رحب فيها بوكيل الإمارة، وعبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف، على إقامته مسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده، كما أعرب عن شكره لحرم سمو أمير المنطقة لإقامتها مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن وتجويده.وأفاد الدكتور الحميد أن ذلك ليس بمستغرب على قادة هذه البلاد المباركة التي قامت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ودعمتها وشجعت على ذلك، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء.وبين أن المسابقة تنافس عليهما ما يقارب 30 من أبناء المنطقة المسجلين في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، واستمرت المسابقة لثلاثة أيام لستة مسارات، وتبلغ قيمتها 130 ألف ريال.وأعرب الدكتور عبدالحكيم الحميد عن شكره لجمعية "بشراكم"، التي نظمت وأشرفت على هذه المسابقة، وللجان تحكيم الجائزة واللجان العاملة من إداريين واساتذة وعاملين في جميع الجمعيات التابعة للمنطقة.بعد ذلك، سلم وكيل الإمارة الفائزين في المسابقة جوائزهم، كما سلم الجهات التي أسهمت في إنجاح المسابقة واللجان دروعاً تذكارية، داعياً الله أن يجزي سمو أمير المنطقة خير الجزاء على هذا الدعم الغير المستغرب ، معرباً عن شكره لجميع من أسهم في هذه المسابقة.// انتهى //01:29ت م0214