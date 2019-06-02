عرعر 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسحددت إدارة المساجد بعرعر التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 16 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر, مبينة أن دخول الإمام فيها في الساعة 5.30 صباحا.وأوضحت أنه تم تحديد المساجد وهي: مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية، وجامع الملك عبد العزيز رحمه الله بحي الريان، وجامع الملك خالد رحمه الله بحي الفيصلية، وجامع الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بحي الفيصلية، وجامع الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله بحي العزيزية، وجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وجامع والدة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بحي المنصورية، وجامع عرعر الكبير، وجامع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحي العزيزية، وجامع عبدالعزيز الربيش، وجامع التقوى، وجامع الفوزان بحي بدنة، وجامع الفوزان حي المطار القديم، وجامع الخليوي، وجامع المهيلب، وجامع مشبب العتيبي.// انتهى //02:21ت م0220