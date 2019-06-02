القدس المحتلة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم عشرات الفلسطينيين بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور وحولته الى أحد مراكزها في القدس للتحقيق، فيما اعتقلت 25 أسيرا محررا من أنحاء متفرقة بالقدس.وأشارت المصادر إلى أن الاعتقالات جاءت عشية ما يسمى بـ"يوم القدس" الذي أعلنت خلاله الجماعات اليهودية المختلفة نيتها استباحة المسجد الاقصى المبارك صباح غد بأكبر الاقتحامات وأوسعها.// انتهى //02:44ت م0222