نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسنفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران اليوم ، جولات رقابية مكثفة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل محطات الوقود.وأكد الفرع أن الجولات الرقابية مستمرة وعلى مدار الساعة في منطقة نجران و محافظاتها ،نظراً للازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خوفاً من استغلال البعض من ضعاف النفوس للظرف الراهن بانقطاع التيار الكهربائي ، مشدداً على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين وحماية المستهلك من أي مخالفات تضر به بأي شكل من الأشكال.// انتهى //04:02ت م0226