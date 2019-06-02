عام / تجارة نجران تنفذ جولات رقابية على محطات الوقود لحماية المستهلك
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس
نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران اليوم ، جولات رقابية مكثفة للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل محطات الوقود.
وأكد الفرع أن الجولات الرقابية مستمرة وعلى مدار الساعة في منطقة نجران و محافظاتها ،نظراً للازدحام الذي شهدته بعض محطات الوقود خوفاً من استغلال البعض من ضعاف النفوس للظرف الراهن بانقطاع التيار الكهربائي ، مشدداً على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين وحماية المستهلك من أي مخالفات تضر به بأي شكل من الأشكال.
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