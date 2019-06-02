الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن القمم الثلاث جاءت لجمع كلمة المسلمين وتوحيد الصفوف لتحقيق السلم والأمن لشعوب المنطقة العربية والإسلامية، ومواجهة المحاولات لزعزعة استقرار المنطقة، مضيفًا أن القمم الثلاث تبرهن على عمق ومكانة المملكة ودورها الريادي في دعم قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كونها مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقبلة المسلمين.وأضاف الدكتور بنتن أن القمم الثلاث بانعقادها بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان اكتسبت شرف الزمان والمكان، وتطبيق ملموس على وحدة الكلمة وتضافر الجهود لدعم مسيرتها نحو بناء مستقبل زاهر يحقق تطلعات الشعوب المسلمة.واختتم وزير الحج والعمرة تصريحه داعيًا الله عز وجل أن يبارك في مساعي المملكة قيادة وشعباً في بذل أسباب تحقيق الأمن والرخاء والنماء لدول المنطقة، و أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين عامة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //04:12ت م0227