جدة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والقمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة.وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن المملكة العربية السعودية انطلاقًا من دورها الريادي في المنطقة كونها مهبط الوحي وقبلة المسلمين تهدف إلى كل ما فيه صالح المسلمين في أنحاء العالم من خلال مواقفها الأصيلة والثابتة، مؤكدًا أن عقد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام يؤكد دور المملكة في خدمة القضايا الإسلامية وحرصها على وحدة الصف والكلمة لما فيه صالح شعوب المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.ونوه الدكتور مشاط في ختام تصريحه بدعم المملكة لتعزيز المنهج الإسلامي والوسطي المعتدل، وتحقيق السلم لشعوب المنطقة، ومكافحة كل ممارسات التفرقة والتطرف، سائلا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يبارك في مساعيهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين.// انتهى //04:18ت م0228