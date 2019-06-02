الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، مبينة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة.وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء من جانبها عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.وأوضحت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.وأفادت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.وأعربت "السعودية للكهرباء" عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.// انتهى //04:47ت م0229