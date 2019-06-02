الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسرفع معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.وقال معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة يؤكد ريادة المملكة في دعم الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لقوى الشر والبغي والعدوان ومساندة الأشقاء في أزماتهم والوقوف صفاً واحداً ضد التهديدات التي تواجهها المنطقة".وأضاف : أن القرارات المهمة التي صدرت عن هذه القمم ستسهم بمشيئة الله تعالى في جعل الأمن والسلم واقعا معاشا لشعوب المنطقة والعالم، وستشكل سدا منيعا في وجه مؤامرات المارقين والمعتدين، كما أنها تؤكد مكانة المملكة الرائدة في محيطها الإقليمي والدولي مستعينة في ذلك بما حباها الله تعالى من ثقل سياسي واقتصادي ودبلوماسي وعسكري في مواجهة العدوان.واختتم معاليه تصريحه بسؤال المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة ذخرًا للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لما فيه الخير والأمن.// انتهى //05:02ت م0230