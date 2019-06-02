سكاكا 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيه 2019 م واساحتفلت جمعية بشراكم لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، بتتويج الفائزات بمسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم،وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقت مديرة القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجوف رنا بنت سعد الرويلي كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد ، رحبت فيها بالحاضرات، معربة عن شكرها لحرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بن سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لإطلاقها هذه المسابقة.وأضافت الرويلي أن ذلك ليس بغريب على قادة هذه البلاد المباركة وأمرائها، التي قامت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء ، مبينة أن المسابقة تنافس عليهما ما يقارب 30 من بنات المنطقة المسجلات في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف ، واستمرت المسابقة لثلاثة أيام لستة مسارات ، وتبلغ قيمتها 130 ألف ريال، كما عربت عن شكرها لجمعية بشراكم التي نظمت وأشرفت على هذه المسابقة، وللجان تحكيم الجائزة واللجان العاملة في جميع الجمعيات التابعة للمنطقة .بعد ذلك تسلمن الفائزات في المسابقة جوائزهن .// انتهى //05:18ت م0232