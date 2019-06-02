نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بإدارة المساجد بمحافظة شرورة مصلى للعيد و12 جامعاً في المحافظة والمراكز التابعة ، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة شرورة علي بن ناجي الصيعري تجهيز مصلى العيد بشرورة و١٢جامعًا بالفرش والصوتيات، استعداداً لصلاة العيد بالمحافظة ومراكزها ،لافتاً إلى أن الصلاة ستقام في تمام الساعة (٥:٣٦) صباحاً.// انتهى //05:19ت م0233