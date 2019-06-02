المدينة المنورة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واساستكملت بلدية محافظة وادي الفرع كافة استعداداتها لإقامة الاحتفال بعيد الفطر المبارك تحت شعار "العيد يجمعنا".وأوضح رئيس بلدية وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي أن بلدية محافظة وادي الفرع استكملت استعداداتها لاحتفالات عيد الفطر المبارك ,مبينًا أن الاحتفال الرسمي سيقام بحضور محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط مساء اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، وسيشتمل الحفل على أوبريت وقصائد شعرية ومحاورة بمشاركة نخبة من الشعراء، وسيتم خلال الحفل تكريم الرعاة والداعمين.وكشف الدكتور السهلي أنه تم استكمال أعمال تهيئة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك من خلال تركيب عقود الزينة على أعمدة الإنارة بمواقع مختلفة، وتركيب مجسمات على مدخل المحافظة، وإعداد فرق مناوبة لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين طوال أيام العيد، و تشكيل فرق عمل للإشراف على أعمال النظافة والرقابة الصحية والفنية وأعمال الصيانة العامة وأعمال الطوارئ وكذلك فرق المساندة لتجهيز موقع الاحتفال الرئيسي.// انتهى //05:22ت م0234