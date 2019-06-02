الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقياالقيادة تهنئ رئيسي إيطاليا وملاويالقمة الإسلامية تتضامن مع المملكة لحماية أمنها وإمدادات النفطإدانة الاعتداءات الإرهابية على المملكة والإمارات ودعوة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على أمن المنطقة«إعلان مكة المكرمة» رؤية جديدة لمستقبل واعد للعالم الإسلاميوزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بنجاح أعمال القمم الثلاثأمير الكويت يشيد بإدارة خادم الحرمين لأعمال قمم مكة المكرمةالرئاسة الفلسطينية: قرارات قمم مكة انتصار للموقف الفلسطينيالمحـكمــة العلـيـــا تدعـــو إلى تحري رؤية هلال شوال.. غداً621 سورياً عادوا إلى بلادهم قادمين من لبنانروسيا تحمل تركيا مسؤولية وقف القتال في إدلبإطلاق نار يردي 12 قتيلاً في فرجينياالقوات العراقية تقبض على دواعش في ديالىالخارجية السودانية تحذر السفراء الأجانب من مواقع لا يسمح بارتيادهاالخرطوم: ميدان الاعتصام خطر على البلاد والثوارزعيم طالبان يتعهد بمواصلة القتال.. مباحثات سلام باكستانية - أفغانية// يتبع //06:04ت م0003