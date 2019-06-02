عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/9/28 هـ الموافق 2019/06/02 م واس
الرياض 28 رمضان 1440 هـ الموافق 2 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يهنئ في اتصال هاتفي رئيس جنوب أفريقيا
القيادة تهنئ رئيسي إيطاليا وملاوي
القمة الإسلامية تتضامن مع المملكة لحماية أمنها وإمدادات النفط
إدانة الاعتداءات الإرهابية على المملكة والإمارات ودعوة المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للحفاظ على أمن المنطقة
«إعلان مكة المكرمة» رؤية جديدة لمستقبل واعد للعالم الإسلامي
وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بنجاح أعمال القمم الثلاث
أمير الكويت يشيد بإدارة خادم الحرمين لأعمال قمم مكة المكرمة
الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمم مكة انتصار للموقف الفلسطيني
المحـكمــة العلـيـــا تدعـــو إلى تحري رؤية هلال شوال.. غداً
621 سورياً عادوا إلى بلادهم قادمين من لبنان
روسيا تحمل تركيا مسؤولية وقف القتال في إدلب
إطلاق نار يردي 12 قتيلاً في فرجينيا
القوات العراقية تقبض على دواعش في ديالى
الخارجية السودانية تحذر السفراء الأجانب من مواقع لا يسمح بارتيادها
الخرطوم: ميدان الاعتصام خطر على البلاد والثوار
زعيم طالبان يتعهد بمواصلة القتال.. مباحثات سلام باكستانية - أفغانية
// يتبع //
06:04ت م
0003