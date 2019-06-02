و قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «إعلان مكة».. المسلمون متعاضدون ) : معتصمون بحبل الله وعلى مقربة من قبلتهم، يؤكد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي عبر "إعلان مكة" سيرهم وفق النهج الإسلامي القويم المتعاضد، ووفق مبادئ وتعاليم دينهم الحنيف، في ضرورة التعامل مع التحديات الداخلية والدولية التي تواجههم.وواصلت : وأظهر "إعلان مكة" الرغبة الجادة لدى الدول الإسلامية في تطوير قدراتها وعملها المشترك، إضافة إلى تأكيدهم على أن "القضية الفلسطينية" لم تكون إلا القضية المحورية للأمة الإسلامية، والهم الإسلامي المشترك للمسلمين قاطبة حول العالم، وإدانتهم للإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره مهما كانت الأسباب والدوافع.وبينت : وإضافة إلى تنظيم المملكة "للقمم الثلاث" التي خرج من رحم إحداها "إعلان مكة" الذي دان الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة بالاعتداء على محطات الضخ البترولية في المملكة العربية السعودية والسفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز التنظيم والقوة الدبلوماسية السعودية على توحيد الصف وجمع الكلمة في مواجهة هذه التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم الإسلامي.// انتهى //06:05ت م0006