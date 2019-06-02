طرابلس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم دعوة قمة مكة الإسلامية كافة الأطراف الليبية بتجنيب شعبها المزيد من الحروب، محذرة من استمرار أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ودعوة الأطراف الليبية إلى العودة للمسار السياسي في إطار الاتفاق الموقَّع بالصخيرات، بهدف إيجاد تسوية شاملة من خلال المصالحة الوطنية.وأشارت إلى زيارة قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين ليبيا وروسيا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، موضحة أن المحادثات تركزت أيضًا على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مخبرة عن تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش في محاور طريق المطار، ومحوري وادي الربيع عين زارة ، مفيدة عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى، ومشيرة إلى تزايد عدد النازحين من مناطق القتال إلى أكثر من 90 ألف نازح .ونقلت صحف ليبيا تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة مكة الإسلامية أن ليبيا مازالت تعاني من حالة انسداد سياسي وتفشي الإرهاب ونشاط الميليشيات والمرتزقة والتدخلات الأجنبية.//انتهى //08:34ت م0010