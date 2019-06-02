هلمند / بادغيس 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسقُتل وأصيب تسعة مسلحون على الأقل من حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذتها قوات الأمن الأفغاني بإقليمي هلمند وبادغيس جنوب وشمال غرب أفغانستان.وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن قوات الأمن نفذت غارة جوية في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند في الساعات الـ24 الماضية أسفرت عن مقتل أحد مسلحي طالبان.ونفذت قوات الأمن غارة جوية أخرى في منطقة بالا مرغاب بإقليم بادغيس مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل من حركة طالبان وإصابة اثنين آخرين وتدمير مركبة.// انتهى //09:41ت م0013