القاهرة 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة القمة الإسلامية الرابعة عشرة لدول منظمة التعاون الإسلامي العالم إلى التصدي للإرهاب والإسلاموفوبيا والتمييز ضد المسلمين.واهتمت بالكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" في القمة: أنه "من المؤلم أن يشكّل المسلمون النسبة الأعلى بين النازحين واللاجئين على مستوى العالم، جراء الاضطرابات والحروب وانحسار فرص العيش الآمن الكريم في بلدانهم".ونوّهت صحف الأحد إلى دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جميع الدول الإسلامية إلى تفعيل الأطر الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب، مشددًا على أنه لم يعد مقبولاً السكوت على خطاب التمييز ضد العرب وإلصاق التطرف بالدين الإسلامي.ولفتت الانتباه إلى إعلان الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وأنه سيواصل اتصالاته مع الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف مفاوضات حل الدولتين.وواكبت تطورات الأوضاع في السودان، مبرزة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل إلى اتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مصرع 12 شخصًا وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار عشوائي في ولاية فرجينيا شرق الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //10:49ت م0017