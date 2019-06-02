إسلام آباد 28 رمضان 1440 هـ الموافق 02 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.واهتمت بكلمة رئيس الوزراء عمران خان في القمة الإسلامية والتي حذر فيها من ظاهرتي الإرهاب الإسلاموفوبيا، موضحاً أن هاتين الظاهرتين ألحقتا الضرر بالإسلام والمسلمين أكثر من أي شيء.وأخبرت عن مقتل جندي باكستاني جراء انفجار استهدف سيارة دورية لقوات الجيش في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتطرقت إلى بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني أشرف غني عملية السلام الأفغانية والعلاقات الثنائية بين البلدين.واهتمت كذلك باتفاق باكستان والبوسنة والهرسك على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واتفاق باكستان وتركيا على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.وحذرت من إمكانية ارتفاع موجة الغلاء المعيشي بسبب رفع الحكومة الباكستانية أسعار المشتقات النفطية.إقليمياً تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وإقليم كشمير، وعملية تشكيل الحكومة الجديدة في الهند بعد مرحلة الانتخابات العامة.// انتهى //11:14ت م0018